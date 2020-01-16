Происшествия

Пскович не захотел идти за новой порцией спиртного и стал угрожать знакомому убийством

Прокурором Псковского района направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который угрожал убийством своему знакомому.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 24 ноября 2019 обвиняемый был в гостях у своего знакомого в Торошино (Псковский район), где устроил с последним ссору из-за того, что его попросили принести еще спиртного.

Находясь в кухне, мужчина схватил в правую руку кухонный нож и, находясь в непосредственной близости от знакомого, с намерением вызвать у него чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность, направил острие ножа в его сторону, высказав при этом в его адрес угрозу убийством. Злоумышленник показывал своим агрессивным поведением возможность и желание привести высказанную угрозу в исполнение.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 119 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.