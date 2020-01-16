Происшествия

Житель Псковского района похитил шлифовальную машину и дрель

Прокурором Псковского района утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, который совершил кражу инструментов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 16 ноября 2019 года около 18 часов злоумышленник на участке в деревне Выставка Карамышевской волости увидел угловую шлифовальную машину «Hammer Flex USМ 2350А» и электрическую дрель.

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник забрал лежащие у сарая инструменты. С похищенным имуществом он с места совершения преступления скрылся, обратил его в свою собственность и распорядился по своему усмотрению. Своими умышленными действиями злоумышленник причинил имущественный ущерб на сумму 4000 рублей.

Уголовное дело направлено в мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.