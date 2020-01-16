Происшествия

Псковича будут судить за кражу женской сумки

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении жителя города Пскова, который совершил кражу дамской сумки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 18 ноября 2019 года молодой человек в д.Родина Псковского района совершил кражу женской сумки с 7500 рублей и косметическими средствами из салона автомобиля ГАЗ-33021.

Мужчина, убедился, что за его действиями никто не наблюдает, взял женскую сумку с находящимся в ней имуществом и скрылся с места совершения преступления, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму свыше 8000 рублей.

Затем женская сумка с находившимся в ней имуществом была изъята сотрудниками полиции у обвиняемого.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.