Происшествия

Количество наркотиков, изъятых за год таможенниками Северо-Запада РФ, увеличилось в 35 раз

В 2019 году таможенники Северо-Западного таможенного управления изъяли 880 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, сообщил журналистам замначальника Северо-Западной оперативной таможни Георгий Иванов в среду.

При этом, согласно данным на сайте СЗТУ, в 2018-м количество изъятых наркотиков составляло около 25 кг, пишет «Интерфакс».

«Высокий прошлогодний показатель обеспечен пресечением незаконного ввоза особо крупных партий», - пояснил Иванов.

Так, например, в июне из Антверпена в Петербург пытались провезти в рыбных консервах около 400 кг кокаина; в октябре псковские таможенники задержали грузовик с 450 кг гашиша.

Всего же в 2019 году по факту контрабанды наркотиков в регионах деятельности СЗТУ, по словам Иванова, было возбуждено 43 дела.

Общее количество возбужденных за год таможенниками Северо-Запада уголовных дел составило 429, восемь из них - в отношении организованных преступных групп.

Как отметил Иванов, большое число возбужденных уголовных дел связано с уклонением от уплаты таможенных платежей и незаконным перемещением рыбопродукции. Общая сумма неуплаченных в 2019 году пошлин составляет свыше 3,2 млрд рублей. Стоимость изъятой таможенниками СЗТУ рыбы оценивается в сумму, превышающую 420 млн рублей.