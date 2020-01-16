Происшествия

Псковичка попалась на краже продуктов и бытовой химии из магазина на улице Труда

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления Росгвардии, 22 января около 19.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания и бытовую химию.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.