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Начальник регионального УМВД озвучил сумму, украденную с почты на улице Коммунальной в Пскове

В результате нападения на почтовое отделение в Пскове украдено чуть более 2 млн рублей. Об этом на пресс-конференции заявил начальник УМВД РФ по Псковской области Алексей Овсянников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он также отметил, что на текущий момент создана специальная группа, в состав которой вошли лучшие сотрудники. «К сожалению, пока подозреваемых нет. Но здесь важно отметить, что у нас раскрываемость грабежей составляет более 80%, так что, есть все шансы раскрыть преступление», - заявил Алексей Овсянников.

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Напомним, утром 15 января в одном из отделений почтовой связи на улице Коммунальной в Пскове произошло хищение денежных средств. В ходе грабежа никто не пострадал.