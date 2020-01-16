Происшествия

Неисправность отопительного оборудования стала причиной трех пожаров за сутки в Псковской области

В 08.29 23 января в деревни Крупевицы Невельского района сгорел сарай. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел из-за неисправности печного оборудования.

По той же причине в 18.05 23 января в деревне Тягуще Дедовичского района строение выгорело изнутри по всей площади, сгорела кровля.

В 22.00 23 января на улице Герцена в городе Невеле в жилом доме произошло горение сажи в дымоходе. Причина возгорания - неисправность отопительного котла.