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Псковская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сигарет на 73 млн рублей

Псковской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабандного перемещения табачных изделий, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева,с таможенной территории Евразийского экономического союза через таможенный пост МАПП Бурачки на российско-латвийской границе перевозчик пытался вывезти в составе большегрузных транспортных средств табачные изделия, замаскированные под товар прикрытия «щепа и топливные брикеты». 899600 пачек сигарет, произведенных в Республике Беларусь, выявлены с помощью служебной собаки, обученной поиску табачных изделий.

Рыночная стоимость обнаруженных табачных изделий составила более 73,5 млн рублей, что является крупным размером. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за совершение контрабанды табачных изделий в крупном размере.

В настоящее время по указанному уголовному делу Псковской таможней проводятся неотложные следственные действия.