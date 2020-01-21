Происшествия

За пронос гашиша и мобильников осужден сотрудник островской колонии

В Острове бывший сотрудник исправительной колонии признан виновным в получении взяток и пронос на режимную территорию запрещенных веществ и предметов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, собранные Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области.

Он признан виновным в совершении наркопреступления (ст.228.1 ч.4 п. «б,г» УК РФ), двух эпизодов получения взяток за незаконные действия (ст.290 ч.3 УК РФ), мелкого взяточничества (ст.291.2 ч.1 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Основанием возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-разыскной деятельности ОСБ УФСИН России по Псковской области и УКОН УМВД России по Псковской области.

Установлено, что утром 2 марта 2018 года при попытке проноса на территорию исправительной колонии гашиша в крупном размере и пяти мобильных телефонов с зарядными устройствами задержан находившийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник указанного учреждения. В тот же день было произведено процессуальное задержание подозреваемого.

В ходе дальнейшей работы следователей и оперативных сотрудников получены доказательства причастности задержанного к получению взяток от спецконтингента на общую сумму свыше 80 тысяч рублей за пронос на территорию исправительной колонии мобильных телефонов.

Приговором Островского городского суда виновному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.