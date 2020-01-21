Происшествия

Псковская транспортная прокуратура выявила интернет- ресурсы с пропагандой деятельности «зацеперов»

Псковская транспортная прокуратура по результатам проведенного мониторинга сети Интернет выявила информационные ресурсы, содержащие сведения, пропагандирующие деятельность несовершеннолетних «зацеперов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре, на страницах пользователей Интернет-сайта в свободном доступе представлены обучающие видеоматериалы с запрещенными способами проезда на железнодорожном транспорте.

В этой связи Псковский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования Псковского транспортного прокурора в полном объеме.

После вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения указателя страницы сайта в соответствующий реестр.