В Псковской области задержали рабочего, угнавшего в Петербурге грузовик

Угонщика грузовика со стройплощадки в Петербурге задержали в Псковской области, сообщает «Мойка78».
В Красносельском районе Петербурга прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Белоруссии, который украл грузовой микроавтобус. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности и находился в розыске.
Как считает следствие, в ноябре прошлого года мужчина, работающий на одной из строительных площадок Петербурга, угнал оттуда грузовик с различными материалами и строительной техникой. И поспешил покинуть территорию города.
Задержали угонщика только на территории Псковской области.
По существу уголовное дело будет рассмотрено в Красносельском районном суде.