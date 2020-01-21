Происшествия

В Псковской области задержали рабочего, угнавшего в Петербурге грузовик

Угонщика грузовика со стройплощадки в Петербурге задержали в Псковской области, сообщает «Мойка78».

В Красносельском районе Петербурга прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Белоруссии, который украл грузовой микроавтобус. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности и находился в розыске.

Как считает следствие, в ноябре прошлого года мужчина, работающий на одной из строительных площадок Петербурга, угнал оттуда грузовик с различными материалами и строительной техникой. И поспешил покинуть территорию города.

Задержали угонщика только на территории Псковской области.

По существу уголовное дело будет рассмотрено в Красносельском районном суде.