Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже нескольких пачек кофе

24 января около 13 часов сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил кражу из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, местный житель, находясь в магазине на улице Некрасова, совершил хищение нескольких упаковок кофе.

Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.