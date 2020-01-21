Происшествия

Лжебанкиры дистанционно похитили у псковича 250 тысяч рублей

Неустановленные злоумышленники под видом банковских работников обманным путем завладели денежными средствами жителя Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове, по версии следствия, мужчине, 1970 года рождения, на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец заявил, что, якобы, во избежание несанкционированного списания злоумышленниками денег с банковской карты необходимо срочно перевести их на запасной счет. В результате - со счета мужчины было похищено более 250 тысяч рублей.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

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В этой связи УМВД России по Псковской области настоятельно рекомендует гражданам проявлять в подобных ситуациях предельную осмотрительность и не поддаваться на различные ухищрения мошенников, которые могут действовать не только от лица банковских служащих, но и представляться социальными работниками, сотрудниками коммунальных служб, а также использовать другие противоправные схемы обмана доверчивых людей.