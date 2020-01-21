Происшествия

Квартира горела в Портянниково из-за неосторожного обращения с огнем

Квартира горела в Портянниково. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, 26 января в 21.47 поступило сообщение о возгорании в квартире в Портянниково на улице Окольная. В трехкомнатной квартире в коридоре огнем повреждено имущество. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

26 января в 02.47 поступило сообщение о возгорании в бане в Опочецком районе в деревне Шопорево. В результате пожара сгорела баня. Предположительная причина пожара - поджог. Спасен жилой дом, соседняя баня и гараж.

26 января в 11.49 поступило сообщение о возгорании в надворной постройке в Печорах на Верровском переулке. В хозпостройке сгорела кровля по всей площади. Причина пожара - короткое замыкание проводки внутри постройки.

26 января в 20.23 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Дедовичском районе в деревне Топорово. В результате пожара сгорели жилой дом и пристройка. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

25 января в 22.26 поступило сообщение о возгорании в бане в Новосокольниках на улице Московская. В бане огнем повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.