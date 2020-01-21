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По периметру территории Насвинской школы Новосокольнического района установили металлический забор

По периметру территории Насвинской средней школы, расположенной в Новосокольническом районе установили ограждения - металлический забор. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, ограждения появились после того, как прокурор района обратился с соответствующим вопросом в суд.

«Прокурор района обратился с исковым заявлением об обязании администрации муниципалитета и школы оградить территорию участка этого образовательного учреждения», - отметили в ведомстве.

Также в ведомстве добавили, что выявить это нарушение - отсутствие ограждения - удалось с помощью проверки соблюдения законодательства о противодействии терроризму.

«Отсутствие ограждения способствовало свободному проезду автотранспорта и несанкционированному доступу граждан на территорию образовательного учреждения в нерабочее время», - уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что суд удовлетворил требования прокурор - решение суда исполнено.