Происшествия

Росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в краже спиртного из магазина на Октябрьском проспекте

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области, 26 января около 18.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.