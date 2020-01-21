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Происшествия

Двое жителей Дно похитили аккумулятор из «ВАЗа»

27.01.2020 10:53|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж в ряде районов региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в Великих Луках ночью 26 января из комнаты в доме по улице Дружбы свободным доступом похищен мобильный телефон, принадлежащий 37-летней великолучанке. В этом противоправном деянии подозревается безработный, ранее судимый житель поселка Бежаницы, 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято. Ведется следствие.

В Дно в период с 25 по 26 января с автомашины «ВАЗ-2106», стоявшей у дома по улице Пролетарской, был похищен аккумулятор. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, которые подозреваются в совершении данного хищения. Это – местный учащийся, 2002 года рождения, и безработный, судимый житель города Дно, 2001 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

В деревне Борисовичи Псковского района в период с 25 по 26 января с лестничной площадки третьего этажа в доме по улице Балтийской совершена кража велосипеда. Причиненный ущерб составил 17 тысяч рублей. В этой краже подозревается безработный, судимый пскович, 1991 года рождения. Велосипед изъят. В рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование.

Из дачного дома в деревне Березово Дедовичского района путем выставления оконного стекла похищены цифровая приставка и телевизор с пультом дистанционного управления. В этой краже подозревается не работающий, судимый житель поселка Дедовичи, 1968 года рождения. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

А у 40-летней жительницы деревни Петровское Опочецкого района 24 января из квартиры дома по улице Парковой свободным доступом похитили банковскую карту, с которой позднее было снято 8700 рублей. В этой краже подозревается местная жительница, 1986 года рождения. Она дала признательные показания. Ведется следствие.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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