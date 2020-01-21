Происшествия

Безработная женщина ограбила 85-летнюю пенсионерку в Гдовском районе

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району задержали женщину, подозреваемую в открытом хищении чужого имущества. По версии следствия, 24 января в поселке Смуравьево-2 Гдовского района в дом к 85-летней пенсионерке зашла безработная местная жительница, 1990 года рождения. Она стала требовать денег у пожилой хозяйки, которая живет одна. Раньше старушка деньги ей одалживала, но на этот раз отказала, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

После этого гостья открыто с применением насилия похитила из кошелька пожилой женщины 800 рублей и скрылась. Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудниками ОМВД России по Гдовскому району по «горячим следам» подозреваемая была задержана. Как выяснилось, эта гражданка, ведущая антиобщественный образ жизни, собиралась уже выехать в Ленинградскую область. Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело. Причем, фигурантка подозревается также в мошенничестве, совершенном в отношении ее знакомой, с банковской карты которой были похищены деньги.

В настоящее время в отношении подозреваемой по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.