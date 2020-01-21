Происшествия

Четыре штрафа за нарушение лесного законодательства оплатила опочецкая организация

С организации лесозаготовительного производства судебными приставами ОСП Опочецкого и Красногородского районов взыскано четыре штрафа за нарушение правил использования лесов и нарушение пожарной безопасности в лесах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, при проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины необходимо производить очистку мест рубок от порубочных остатков. Но именно это организация из Опочки не сделала, спровоцировав при этом действия, которые могут повлечь возникновение лесного пожара и причинить значительный ущерб лесному фонду. Усугубляло ситуацию то, что во время того, как организация осуществляла заготовку древесины, на территории Псковской области был установлен пожароопасный сезон.

Кроме того, при проведении рубок лесных насаждений на части лесосеки был уничтожен жизнеспособный подрост. Данный подрост должен был подлежать сохранению. В результате организация стала «обладателем» нескольких административных штрафов в размере 80 тысяч рублей каждый. Одного по ч. 1 статьи 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» и трёх по ч. 1 статьи 8.25. КоАП РФ «Нарушение правил использования лесов». В общей сложности организации необходимо было оплатить штрафов на сумму в 320 тысяч рублей.

Несмотря на предоставленные законом сроки для выплаты денежного наказания, организация не исполнила обязательства, став должником в ОСП Опочецкого и Красногородского районов. Поскольку оплаты штрафа после возбуждения исполнительного производства не последовало, судебные приставы перешли к мерам принудительного исполнения.

В отношении должника было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства организации, обнаруженные в кредитных организациях. Данная мера дала свой эффект — организация полностью оплатила все административные штрафы и предоставила в ОСП подтверждающие документы.