Происшествия

Ошибка в документах привела к запрету ввоза 20 тонн белорусской моркови на территорию Псковской области

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в ФКП «Долосцы» был запрещён ввоз 20 тонн свежей моркови. Овощи следовали автомобильным транспортом из крестьянского (фермерского) хозяйства Брестской области в Нижний Новгород.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе проведения документарной проверки государственными инспекторами Управления было установлено, что сведения о номере транспортного средства (прицепа), не соответствуют сведениям, указанным в международной товарно-транспортной накладной.

Ввоз 20 тонн моркови на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.