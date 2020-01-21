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Псковской полицией изъято более 130 литров алкоголя из пивного бара на Максима Горького

24 января в ходе проведенных мероприятий, в пивном баре, расположенном по улице Максима Горького, сотрудниками отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову зафиксирована продажа алкогольной продукции - водки без соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Отсутствовала также маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Алкоголь продавался по цене, ниже установленной минимальной розничной цены, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, в баре продавалась и спиртосодержащая продукция – косметический лосьон, на который тоже не имелось сопроводительной документации. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 130 литров алкоголя и 30 литров лосьона.

Отметим, что ранее по этому адресу полицией уже выявлялись нарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. На данный момент в отношении собственника объекта торговли проводится административное расследование. Напомним, что частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также, в ходе рейда стражами порядка выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу. Продавец привлечен к административной ответственности.

Всего в ходе мероприятия из незаконного оборота изъято 168,5 литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 7,5 литров шампанского.