Происшествия

В Псковской области пресечена деятельность подпольного казино. ФОТО

В ходе совместной силовой операции полицейских, следователей следственного управления СК России по Псковской области при поддержке бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность нелегального игорного заведения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, информация о его функционировании на территории областной столицы была получена управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Псковской области в результате оперативной разработки.

По данному факту следователями СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171.2 УК РФ.

В ходе обыска изъято 18 единиц игрового оборудования, компьютеры и серверное программное обеспечение, а также иные предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению организаторов нелегального бизнеса.

Полиция напоминает, что законная деятельность по организации азартных игр может осуществляться только в игорных заведениях на территории особых зон, расположенных вне населенных пунктов в Краснодарском, Приморском, Алтайском краях и Калининградской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области