Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для зимы
Рекомендовано самой природой
Дело Гавунаса
Гражданская пресса в 2019
отпечаталось в сердце
Рейтингомер Командный зачет
ТОП-100 псковских миллионеров
Гонки по вертикали
ТОП-100 влиятельных псковичей
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 27.01.2020 18:371 В Псковской области пресечена деятельность подпольного казино. ФОТО 27.01.2020 18:371 В Псковской области пресечена деятельность подпольного казино. ФОТО 27.01.2020 17:170 В Кисловском лесу под Псковом нашли труп женщины 27.01.2020 16:590 Псковской полицией изъято более 130 литров алкоголя из пивного бара на Максима Горького 27.01.2020 16:500 Ошибка в документах привела к запрету ввоза 20 тонн белорусской моркови на территорию Псковской области 27.01.2020 15:370 Четыре штрафа за нарушение лесного законодательства оплатила опочецкая организация
 
 
 
Самое популярное 25.01.2020 16:4910 Обвешанную «соболями» Оксану Федорову опозорили за безвкусицу 27.01.2020 08:491 Ушла из жизни зампрокурора Пскова Марина Яковлева 26.01.2020 20:0722 Артемий Лебедев о Пскове: Ужасное, чудовищное, провинциальное нечто 24.01.2020 18:3511 20 человек эвакуировано из здания бывшей «Чебуречной» в Пскове 25.01.2020 14:545 «Таблетку» в Пскове реконструируют для театра кукол
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Псковской области пресечена деятельность подпольного казино. ФОТО

27.01.2020 18:37|ПсковКомментариев: 2

В ходе совместной силовой операции полицейских, следователей следственного управления СК России по Псковской области при поддержке бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность нелегального игорного заведения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, информация о его функционировании на территории областной столицы была получена управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Псковской области в результате оперативной разработки.

 

По данному факту следователями СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171.2 УК РФ.

В ходе обыска изъято 18 единиц игрового оборудования, компьютеры и серверное программное обеспечение, а также иные предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

 

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению организаторов нелегального бизнеса.

Полиция напоминает, что законная деятельность по организации азартных игр может осуществляться только в игорных заведениях на территории особых зон, расположенных вне населенных пунктов в Краснодарском, Приморском, Алтайском краях и Калининградской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 131 человек
27.01.2020, 19:170 Ношение наушников грозит инфекциями и потерей слуха 27.01.2020, 19:000 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: в жанре «Опавших листьев» 27.01.2020, 18:560 Белый цветок в окне: великий человек народа сето 27.01.2020, 18:372 В Псковской области пресечена деятельность подпольного казино. ФОТО
27.01.2020, 18:310 Зампрокурора Псковской области Сергей Левшаков проведет в Новоржеве личный прием граждан 27.01.2020, 18:222 Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе 27.01.2020, 18:150 В Пскове состоялась акция «Хлеб той зимы», посвященная 76-летию освобождения блокадного Ленинграда. ФОТО 27.01.2020, 18:120 Права человека через призму фотокамеры изучат школьники и студенты Пскова
27.01.2020, 18:040 Супер-акции недели действуют в фреш-маркете «Корзинка» 27.01.2020, 17:560 Мокрый снег ожидается во вторник в Псковской области 27.01.2020, 17:510 Эксперты перечислили положительные и отрицательные действия самых популярных диет 27.01.2020, 17:410 Психолог раскрыла способ отказаться от вредной пищи
27.01.2020, 17:360 Путин поручил предоставить студентам возможность смены специальности с 3 курса 27.01.2020, 17:300 В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошли мероприятия, посвященные нескольким памятным датам 27.01.2020, 17:280 Минсельхоз предложил включить горбушу и кету в перечень ценных видов рыбы 27.01.2020, 17:180 В Госдуму повторно внесли проект о создании единой государственной лоцманской службы
27.01.2020, 17:170 В ДТП на трассе между Псковом и Санкт-Петербургом погибли водители легковушки и фуры 27.01.2020, 17:170 В Кисловском лесу под Псковом нашли труп женщины 27.01.2020, 17:120 Завершена модернизация подстанции 330 кВ «Новосокольники» – крупного центра питания Псковской области 27.01.2020, 17:100 Командующий Северо-Западным округом Росгвардии почтил память погибших в блокадном Ленинграде
27.01.2020, 17:081 В Пскове два ветерана получили поздравление секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака 27.01.2020, 17:000 Путин поручил запустить проект «Доступный интернет» с июня 27.01.2020, 16:590 Псковской полицией изъято более 130 литров алкоголя из пивного бара на Максима Горького 27.01.2020, 16:540 Миссис бабушка планеты Светлана Шумейко: Нет некрасивых женщин, есть только комплексы
27.01.2020, 16:500 Ошибка в документах привела к запрету ввоза 20 тонн белорусской моркови на территорию Псковской области 27.01.2020, 16:410 В Псковском Красном Кресте школьники встретились с бывшим узником фашистских концлагерей 27.01.2020, 16:300 В 2020 году список получателей налоговых льгот по земельному налогу стал больше за счет предпенсионеров 27.01.2020, 16:180 В аномальном январе Псков установил 8 температурных рекордов
27.01.2020, 16:150 В Пскове открылась выставка книг блокадного Ленинграда 27.01.2020, 16:040 Президент поручил кабмину утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств 27.01.2020, 15:540 Берегите мужчин! 27.01.2020, 15:461 Стало известно число россиян с подозрениями на коронавирус
27.01.2020, 15:430 Производители упаковки в РФ будут оплачивать ее утилизацию 27.01.2020, 15:370 Четыре штрафа за нарушение лесного законодательства оплатила опочецкая организация 27.01.2020, 15:272 Президент РФ поручил обеспечить бесплатное горячее питание учеников начальной школы к 1 сентября 2023 года 27.01.2020, 15:240 Володин призвал противостоять ксенофобии и антисемитизму
27.01.2020, 15:200 Выставка живописи студии Александра Коростелева откроется в псковском доме ремесел  27.01.2020, 14:593 Путин поручил регионам принять меры по обеспечению жильем медиков на селе 27.01.2020, 14:571 Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике 27.01.2020, 14:542 Дополнительное окно по замене водительского удостоверения открыто в центральном отделе МФЦ Пскова
27.01.2020, 14:500 В Минтруде рассказали о новых критериях установления инвалидности 27.01.2020, 14:460 «Эхо Москвы» атаковали хакеры 27.01.2020, 14:430 Коллеги скончавшейся зампрокурора Пскова Марины Яковлевой выражают соболезнования ее близким 27.01.2020, 14:390 В Псковской области проживают 13 ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»
27.01.2020, 14:320 «Нет слов - одни эмоции»: псковичи поблагодарили храм Александра Невского за организацию новогодних праздников 27.01.2020, 14:320 Путин поручил продлить действие закона о маткапитале до 31 декабря 2026 года 27.01.2020, 14:190 В Опочке юнармейцы поздравляют ветеранов-жителей блокадного Ленинграда 27.01.2020, 14:000 «Село Степанчиково и его обитатели» - большая премьера марта в постановке Петра Шерешевского
27.01.2020, 13:590 Роспотребнадзор заверил, что коронавирус из Китая через посылки не передается 27.01.2020, 13:520 KFC откроет новый вид ресторанов в России 27.01.2020, 13:510 Русских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции 27.01.2020, 13:420 В Пскове пройдет большой бесплатный акустический концерт
27.01.2020, 13:330 Исследование: Только треть россиян понимают суть искусственного интеллекта 27.01.2020, 13:240 В Псковском районе задержан пьяный водитель 27.01.2020, 13:170 В Афганистане разбился пассажирский самолет 27.01.2020, 13:150 Около миллиона рублей сэкономили областные заказчики на портале поставщиков
27.01.2020, 13:090 Найден отец, оставивший своих детей в «Шереметьево» 27.01.2020, 13:070 Участок улицы Некрасова закроют 29 января на несколько часов в связи с реконструкцией Поганкиных палат 27.01.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 27.01.2020, 12:542 Интерактив: Какой смысл в рамках-металлодетекторах на псковском вокзале, если даже багаж не проверяют?
27.01.2020, 12:440 Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы 27.01.2020, 12:350 В России снизились продажи водки и выросли продажи вина 27.01.2020, 12:220 Безработная женщина ограбила 85-летнюю пенсионерку в Гдовском районе 27.01.2020, 12:180 «Постскриптум»: Поправки в Конституцию, дизайн-код Пскова и продление срока эксплуатации лифтов
27.01.2020, 12:100 Яровая внесла в Госдуму законопроект, расширяющий право на профобразование женщин в декрете 27.01.2020, 12:020 Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса 27.01.2020, 11:570 В Пустошке состоялось юношеское первенство Псковской области по боксу 27.01.2020, 11:540 На внеочередную сессию соберется Псковская городская Дума 28 января
27.01.2020, 11:511 У портала Росреестра появилось множество сайтов-двойников 27.01.2020, 11:432 Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Mail.Ru 27.01.2020, 11:370 Свидетелей ДТП ищут близкие погибшего пешехода, сбитого в Псковском районе пьяным водителем Dodge 27.01.2020, 11:250 Более 3000 нарушений в сфере статистики при учете преступлений выявила прокуратура Пскова в 2019 году
27.01.2020, 11:182 Глава Чувашии опроверг «слухи, сплетни и откровенную ложь» о непочтительном отношении к сотрудникам МЧС 27.01.2020, 11:110 Великолукские самбисты заняли призовые места в турнире по самбо в Санкт-Петербурге 27.01.2020, 11:000 У кого на этой неделе отключится WhatsApp 27.01.2020, 10:580 Кинопоказ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, пройдет в четверг в медиахолле ТКД
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.