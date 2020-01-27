Происшествия

Великолучанин нанес знакомому 75 ударов ножом, а потом сжег его тело

Прокуратурой города Великие Луки утверждено обвинительное заключение по обвинению гражданина Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158, ч. 2 ст.167 УК РФ (убийство, кража, умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в начале апреля 2019 года гражданин Н., находясь в гостях у своего знакомого, в ходе возникшего с ним при распитии спиртных напитков конфликта, повалил последнего на пол и нанес ему несколько ударов стеклянной бутылкой в область головы, от чего он потерял сознание. Далее Н. нанес своему знакомому не менее 75 ударов ножом, от которых потерпевший скончался. После совершения убийства Н. забрал себе мобильный телефон убитого.

Спустя непродолжительное время после совершения убийства и хищения имущества Н., с целью сокрытия следов совершенных им преступлений при помощи имевшейся у него зажигалки поджег одежду потерпевшего и, убедившись, что огонь не погаснет, покинул место преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу