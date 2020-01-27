Происшествия

Великолучанин украл четыре колеса на штампованных дисках

22-летний житель города Великие Луки признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, судом установлено, что ранее судимый гражданин С. в период с 11 по 12 октября 2019 года тайно похитил четыре колеса в сборе на штампованных дисках с шипованными шинами, четыре автомобильные шипованные шины.

С похищенным имуществом с места преступления скрылся и распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 18161 руб.

Судом гражданин С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 08 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.