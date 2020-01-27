Происшествия

В партии круп, поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области, была обнаружена огневка

В отношении индивидуального предпринимателя, являющегося изготовителем круп, поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области, управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.43 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 25000 рублей.

Ранее должностными лицами Управления Россельхознадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении бюджетного учреждения Псковской области по осуществлению закупок зерна для государственных нужд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе проверки специалистами ведомства были отобраны образцы от партий круп. При их исследовании специалисты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» подтвердили наличие в них опасного вредителя продовольственных запасов - мельничную огнёвку Ephestia kuehniella.

Не согласившись с доводами управления Россельхознадзора, предприниматель обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления управления о привлечении его к административной ответственности.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что доказательств невозможности соблюдения требований технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в суд представлено не было.

Решением Арбитражного суда Псковской области постановление управления о назначении административного наказания в отношении предпринимателя признано законным и обоснованным.