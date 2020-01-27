Происшествия

Покалечивший жену великолучанин отправится на 4 года в колонию

Уроженец города Великие Луки приговорен к четырем годам лишения свободы за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в суде установлено, что 1 января 2019 года в период времени с 06.50 до 10.21 гражданин С., находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в комнате, во время ссоры с супругой приставил кухонный нож к ее горлу и высказал в ее адрес угрозу убийством.

А затем нанес ей рукояткой ножа и ногами не менее 8 ударов в область головы и туловища, чем причинил последней телесные повреждения, повлекшие за собой потерю органа.

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.