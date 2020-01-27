Происшествия

До 15 лет лишения свободы грозит жителю Великих Лук за торговлю наркотиками

Первым заместителем прокурора Великих Лук утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, а именно в совершении незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе предварительного следствия установлено, что 29 января 2019 года в торговом центре «Алмаз» великолучанин продал за 1 000 рублей лицу, участвовавшему в «проверочной закупке», проводимой сотрудниками ОКОН ОМВД России по г. Великие Луки, находившееся у него в наличии наркотическое средство 2 пирролидин-1-ил-1-фенилпентан-1-он массой 0, 237 грамма, что является значительным размером, тем самым умышленно незаконно сбыл наркотическое средство.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в общем порядке судебного производства.

Санкция п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.