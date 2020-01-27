Происшествия

Поддельные пятитысячные купюры обнаружены в выручке торговых организаций в Пскове и Великих Луках

В областном центре и Великих Луках обнаружены две пятитысячные купюры с признаками подделки. Эти фальшивые банкноты выявлены 27 января в финансовых учреждениях. По имеющимся сведениям, поступили они в выручке торговых организаций. В настоящее время по данным фактам ведутся проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

В этой связи полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении поддельных денежных знаков.