Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для зимы
Дело Гавунаса
Рекомендовано самой природой
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гражданская пресса в 2019
ТОП-100 влиятельных псковичей
ТОП-100 псковских миллионеров
отпечаталось в сердце
Рейтингомер Командный зачет
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Происшествия 27.01.2020 18:375 В Псковской области пресечена деятельность подпольного казино. ФОТО 28.01.2020 11:310 В Пскове пойман вор, укравший несколько велосипедов 28.01.2020 11:100 Поддельные пятитысячные купюры обнаружены в выручке торговых организаций в Пскове и Великих Луках 28.01.2020 11:060 В Пскове росгвардейцы задержали граждан, подозреваемых в хищении алкоголя и кофе из магазина 28.01.2020 11:000 Женщина убила ребенка, травя клопов 28.01.2020 09:464 В партии круп, поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области, была обнаружена огневка
 
 
 
Самое популярное 25.01.2020 16:4910 Обвешанную «соболями» Оксану Федорову опозорили за безвкусицу 27.01.2020 08:492 Ушла из жизни зампрокурора Пскова Марина Яковлева 21.01.2020 12:3811 Марина Гаращенко: Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартует с 1 июля 21.01.2020 11:491 Псковская область окажется в эпицентре шторма 26.01.2020 20:0723 Артемий Лебедев о Пскове: Ужасное, чудовищное, провинциальное нечто
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Поддельные пятитысячные купюры обнаружены в выручке торговых организаций в Пскове и Великих Луках

28.01.2020 11:10|ПсковКомментариев: 0

В областном центре и Великих Луках обнаружены две пятитысячные купюры с признаками подделки. Эти фальшивые банкноты выявлены 27 января в финансовых учреждениях. По имеющимся сведениям, поступили они в выручке торговых организаций. В настоящее время по данным фактам ведутся проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД. 

В этой связи полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении поддельных денежных знаков.

  • Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.
  • Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление!
  • Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).
  • Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.
  • В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.
  • Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 193 человека
28.01.2020, 12:070 Ушла из жизни доцент кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Нина Никонова 28.01.2020, 11:580 В Роскачестве рассказали, как уберечь персональные данные от мошенников 28.01.2020, 11:520 Псковская «Единая Россия» определила меры по реализации Послания президента 28.01.2020, 11:490 Великолукский предприниматель оштрафован за уклонение от заключения трудовых договоров с работниками
28.01.2020, 11:380 В Псковской межрайонной больнице проведен капитальный ремонт и обновлено медицинское оборудование 28.01.2020, 11:340 В феврале состоится премьера бенефисного спектакля Сергея Попкова «Нави Волырк, капитанский сын» 28.01.2020, 11:310 В Пскове пойман вор, укравший несколько велосипедов 28.01.2020, 11:280 В Минэкономразвития подготовили концепцию регулирования искусственного интеллекта
28.01.2020, 11:270 «Эхономика»: В чем смысл фермерской кооперации? 28.01.2020, 11:260 Через Псков и Великие Луки пройдет маршрут марш-броска ВДВ в честь 75-летия Победы 28.01.2020, 11:200 В феврале в Псковском и Пыталовском районах специалисты ПФР проведут приемы граждан 28.01.2020, 11:140 Псковская область вошла в число регионов, где снизилась численность безработных граждан
28.01.2020, 11:100 Поддельные пятитысячные купюры обнаружены в выручке торговых организаций в Пскове и Великих Луках 28.01.2020, 11:090 Во Внуково загорелся автобус с китайскими туристами 28.01.2020, 11:060 В Пскове росгвардейцы задержали граждан, подозреваемых в хищении алкоголя и кофе из магазина 28.01.2020, 11:010 Спортсмены хоккейного клуба «Сталь» преподнесли подарок воспитанникам дома-интерната, пригласив их на хоккейный матч
28.01.2020, 11:000 Женщина убила ребенка, травя клопов 28.01.2020, 10:471 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: О вековой мечте русского народа 28.01.2020, 10:410 Великолукской управляющей компании внесено представление из-за необоснованного начисления платы за тепло в 2019 году 28.01.2020, 10:400 Россиян могут начать отправлять на лечения за границу за счет бюджетных средств
28.01.2020, 10:270 В санатории «Голубые озера» до мая действуют скидки на отдых в рамках акций «Оздоровление» и «Терапия» 28.01.2020, 10:150 С 1 марта будет курсировать поезд до Великих Лук 28.01.2020, 10:100 Голосование по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства с 2021 года стартует 8 февраля 28.01.2020, 10:061 Китайцам закрыли въезд в Россию
28.01.2020, 10:020 Названы самые популярные страны для путешествия на поезде у россиян 28.01.2020, 09:590 Автобус столкнулся с грузовиком в Усвятском районе 28.01.2020, 09:464 В партии круп, поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области, была обнаружена огневка 28.01.2020, 09:370 Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Розы Люксембург и Киселева
28.01.2020, 09:331 Единороссы предложили кандидатуру для избрания председателем Собрания Новоржевского района 28.01.2020, 09:230 В ресторане Munhell в канун Дня всех влюбленных пройдет Stand Up вечер 28.01.2020, 09:210 Великолучанин украл четыре колеса на штампованных дисках 28.01.2020, 09:161 Белорусам и украинцам хотят упростить процедуру получения гражданства РФ
28.01.2020, 09:130 Водителей длинномерных фур хотят освободить от части штрафов 28.01.2020, 09:060 Сбитый посреди дороги пешеход скончался по пути в Порховскую межрайонную больницу 28.01.2020, 09:040 Варваринская церковь. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 28.01.2020, 09:020 Неизвестный водитель сбил женщину в Неелово и скрылся с места ДТП
28.01.2020, 08:590 Для индивидуальных предпринимателей в 2020 году изменился фиксированный размер страховых взносов 28.01.2020, 08:570 Жилой дом сгорел в гдовском Чернево 28.01.2020, 08:450 Детский интерактивный календарь на Великий пост готовится к выпуску в издательстве Псковской епархии «Вольный странник» 28.01.2020, 08:351 Великолучанин нанес знакомому 75 ударов ножом, а потом сжег его тело
28.01.2020, 08:340 Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России 28.01.2020, 08:230 Почти 40% госзакупок были расторгнуты без оснований в 2019 году 28.01.2020, 08:103 В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Андрейченко 28.01.2020, 07:550 Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Великолукской больницы осужден за обман пациентов
27.01.2020, 22:286 На двух площадках прошла акция «Хлеб той зимы» в Великих Луках 27.01.2020, 22:190 Вопросы совершенствования бюджетных отношений губернатор Михаил Ведерников обсудил с руководителем УФК региона Дмитрием Губиным 27.01.2020, 22:1711 Интерактив: Не пройти, не проехать 27.01.2020, 21:562 Сотни псковичей посетили мероприятия в честь международного Дня памяти жертв холокоста
27.01.2020, 21:430 Ко Дню студента Сбербанк провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в ПсковГУ 27.01.2020, 21:336 Онищенко: Существует порядка 30 препаратов для лечения китайского коронавируса 27.01.2020, 21:198 По требованию прокуратуры в доход государства обращены деньги скончавшихся постояльцев психоневрологического интерната 27.01.2020, 20:596 Реплика Донецкого: Морально и физически устаревший монополист
27.01.2020, 20:453 В «Михайловском» объявили конкурс иллюстраций к произведениям Пушкина 27.01.2020, 20:421 Пскович Анатолий Казаков успешно выступил на латвийской зимней серии трейловых забегов «Noskrien Ziemu» 27.01.2020, 20:032 Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 2 трлн рублей 27.01.2020, 20:012 Псковичи вспомнили 900 дней жизни блокадного Ленинграда
27.01.2020, 19:4915 Псковский облсовпроф предлагает администрации области совместно выработать комплекс мероприятий по оздоровлению населению на базе профсоюзных учреждений 27.01.2020, 19:321 Михаил Ведерников осуществил мечту юного псковича побывать в кабине военного самолета 27.01.2020, 19:3213 Врачи назвали самый полезный овощной сок 27.01.2020, 19:172 Ношение наушников грозит инфекциями и потерей слуха
27.01.2020, 19:002 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: в жанре «Опавших листьев» 27.01.2020, 18:561 Белый цветок в окне: великий человек народа сето 27.01.2020, 18:375 В Псковской области пресечена деятельность подпольного казино. ФОТО 27.01.2020, 18:311 Зампрокурора Псковской области Сергей Левшаков проведет в Новоржеве личный прием граждан
27.01.2020, 18:2212 Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе 27.01.2020, 18:150 В Пскове состоялась акция «Хлеб той зимы», посвященная 76-летию освобождения блокадного Ленинграда. ФОТО 27.01.2020, 18:120 Права человека через призму фотокамеры изучат школьники и студенты Пскова 27.01.2020, 18:042 Супер-акции недели действуют в фреш-маркете «Корзинка»
27.01.2020, 17:560 Мокрый снег ожидается во вторник в Псковской области 27.01.2020, 17:511 Эксперты перечислили положительные и отрицательные действия самых популярных диет 27.01.2020, 17:411 Психолог раскрыла способ отказаться от вредной пищи 27.01.2020, 17:360 Путин поручил предоставить студентам возможность смены специальности с 3 курса
27.01.2020, 17:300 В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошли мероприятия, посвященные нескольким памятным датам 27.01.2020, 17:285 Минсельхоз предложил включить горбушу и кету в перечень ценных видов рыбы 27.01.2020, 17:181 В Госдуму повторно внесли проект о создании единой государственной лоцманской службы 27.01.2020, 17:170 В ДТП на трассе между Псковом и Санкт-Петербургом погибли водители легковушки и фуры
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.