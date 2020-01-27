Происшествия

Женщина убила ребенка, травя клопов

Жительница Казахстана приговорена к двум годам лишения свободы за то, что проведенная ею травля клопов в своей квартире привела к гибели соседского ребенка, сообщает «Росбалт» со ссылкой на ИА «Фергана».

Женщина провела дезинсекцию самостоятельно, купив на рынке индийский препарат, который предназначен для уничтожения насекомых в зернохранилищах. Она заклеила в квартире вентиляцию, оставила в каждом помещении таблетки и ушла.



Через несколько дней трое детей соседей были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление, один из них скончался. Позже была выяснена настоящая причина его гибели.