Происшествия

В Пскове пойман вор, укравший несколько велосипедов

Житель областного центра подозревается в совершении серии краж велосипедов. 17 января текущего года из подъезда дома по Рижскому проспекту в Пскове был похищен велосипед. Еще одно двухколесное транспортное средство похитили 1 января из подъезда дома на улице Труда. А 23 декабря прошлого года из дома по улице Ипподромной была совершена кража еще двух велосипедов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УМВД России по городу Пскову, установлен не работающий, ранее судимый пскович,1991 года рождения, который подозревается в пяти кражах велосипедов на территории областного центра. Он дал признательные показания. По имеющимся данным, еще две кражи «железных коней» совершены подозреваемым в Псковском районе. Причем, преступления совершались преимущественно в дневное и вечернее время. Похищенное злоумышленником реализовывалось.

По всем установленным фактам краж возбуждены уголовные дела. В рамках расследования могут быть выявлены и дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

Проблема краж велосипедов актуальна не только для весенне-летнего периода. В этой связи полиция напоминает их владельцам о некоторых правилах безопасности. Как показывает практика, чаще всего велосипеды похищают из подъездов жилых домов, а также с придомовых территорий и от магазинов.

Важно понимать одно: риск угона есть всегда. Можно годами пристегивать велосипед тонким тросиком на весь день, а потом лишиться его, оставив у магазина буквально на пять минут.

Что делать, чтобы снизить риск кражи:

единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализация и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути злоумышленника;

если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивайте его противоугонным тросом. Даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин;

если это возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, например, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут;

не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям;

желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;

прикрепляйте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму;

не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу;

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро «перекусываются» маленькими кусачками, а то и вообще могут быть просто разорваны руками. Приемлемая толщина велозамка – от 12 мм и более, то есть примерно толщиной с палец. Но не стоит обольщаться: эти замки тоже можно перекусить кусачками небольшого размера, но придется повозиться значительно дольше.

Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок при всем своем кажущемся удобстве довольно ненадежен, так как обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой можно разве что с помощью «болгарки» или огромных арматурных ножниц. Однако, стойкость его против отмычки находится наравне с обычными замками.

Крашеная в нестандартный цвет рама, видоизмененные запчасти, необычная атрибутика и прочие характерные приметы привлекают много внимания – а оно может стать для веловора серьезной помехой при попытке продать краденое или покататься по городу. И даже если кража все-таки будет совершена – шансы найти узнаваемый велосипед намного выше.

Если велосипед все-таки похитили:

Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию по телефону «02».

Запомните или запишите время кражи.

Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адреса проживания.

При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно иметь документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения.

Разместите информацию о пропавшем велосипеде в Интернете на специализированных форумах.

Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам. Возможно, ваше транспортное средство попадется на глаза в городе кому-нибудь из них.

Если удалось отыскать свой велосипед самостоятельно у нового хозяина необходимо сразу обратиться в полицию.