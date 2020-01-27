Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали граждан, подозреваемых в хищении алкоголя и кофе из магазина

27 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Яна Фабрициуса, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали двоих мужчин, которые похитили из торгового зала спиртные напитки и кофе.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.