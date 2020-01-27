Происшествия

Жители Великих Лук лишились денег после телефонного разговора с мошенниками

Жители Великих Лук и Великолукского района поддались на ухищрения мошенников и лишились денег. По версии следствия, 25-летней жительнице города на Ловати 27 января на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Он сообщил, что некие мошенники, якобы, пытаются снять деньги с банковской карты горожанки. И под предлогом предотвращения их несанкционированного списания попросил уточнить реквизиты карты. Великолучанка соответствующие данные предоставила. В результате, с ее банковской карты злоумышленники завладели деньгами в сумме более 26 тысяч рублей. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Другой жертвой аналогичной преступной схемы стала великолучанка 1976 года рождения, которая не досчиталась на своей банковской карте 12500 рублей. Возбуждено уголовное дело. А 22 января 40-летняя жительница Великолукского района после разговора с мнимым сотрудником банка, обещавшим обезопасить ее банковскую карту, лишилась более 21 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.