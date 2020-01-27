Происшествия

Тюремный срок получил гражданин Белоруссии за попытку незаконно добраться до Псково-Печерского монастыря

Невельский районный суд Псковской области осудил 51-летнего гражданина Республики Беларусь за пересечение Государственной границы РФ при въезде в Россию. Ему заведомо был не разрешен въезд в Россию по предусмотренным законодательством РФ основаниям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Невельского района.

Установлено, что в 2010 году на территории России он был осужден за разбойное нападение к наказанию в виде лишения свободы.

В 2015 году после отбытия наказания он уведомлен о запрете на въезд в Россию и был депортирован.

В ноябре 2019 года указанный белорус с целью посещения Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области, незаконно пересек Государственную границу России из Белоруссии в Россию в районе населенного пункта Лобок, где составом пограничного наряда «Контрольный пост» отделения в городе Невель ПУ ФСБ России по Псковской области, был выявлен и задержан.

Государственный обвинитель старший помощник Невельского межрайонного прокурора Лидия Рус с учетом личности виновного и наличия в его действиях рецидива преступлений, сочла невозможным его исправление без изоляции от общества. Согласившись с прокурором, суд приговорил виновного к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.