Происшествия

2 года тюрьмы получил житель Невеля, открыто похитивший велосипед

Невельский районный суд Псковской области осудил 38-летнего местного жителя за совершение грабежа. Установлено, что 27 ноября прошлого года в ночное время суток мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в подъезде № 4 дома № 60, расположенного по 2-му переулку Урицкого в городе Невель Псковской области, умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что его видят другие люди, открыто похитил велосипед марки «Аист» с прямой верхней рамой стоимостью 3261 рублей, принадлежащий потерпевшей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Невельского района.

Не реагируя на требования постороннего гражданина прекратить преступные действия и вернуть похищенное имущество, виновный выкатил из подъезда велосипед марки «Аист» и скрылся с похищенным имуществом, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Государственный обвинитель старший помощник Невельского межрайонного прокурора Лидия Рус с учетом отрицательных характеристик виновного, сочла невозможным его исправление без изоляции от общества. Согласившись с прокурором, суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.