Происшествия

Депутата регионального заксобрания убили вместе с женой в Ростовской области

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жена найдены мертвыми в своем доме, сообщает ТАСС со ссылкой на заксобрание региона.



Фото: РИА Новости

Источник во властных структурах региона сообщил изданию, что тела со множественными рублеными ранами нашли в домовладении в Зернограде.

Депутат и его супруга, по предварительной версии, были убиты в ходе ограбления. У них множественные рубленые раны.

Как сообщает Telegram-канал Mash, тела убитых обнаружил водитель, когда заехал забрать парламентария.