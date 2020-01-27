Происшествия

В Пыталово через госграницу попытались незаконно провезти на поезде 6 тысяч пачек сигарет

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе совместного с сотрудниками таможни осмотра грузового состава, следовавшего на выезд из России в сопредельное государство, в семи полувагонах с минеральными удобрениями, пограничники выявили дополнительные вложения, которые визуально заметить очень сложно. Свертки были укрыты вдоль бортов вагона под упаковочным тентом и заставлены мешками с сыпучим грузом.

Благодаря профессионализму и умелому применению технических средств, сотрудники управления извлекли из указанных контейнеров порядка 6 тысяч пачек сигарет с акцизными марками иностранного государства.

Табачная продукция изъята для проведения экспертизы и принятия соответствующих процессуальных решений.