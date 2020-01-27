Происшествия

Перевозившая груз автомашина повалила временный светофор на Труда

Вечером во вторник, 28 января, был сбит временный светофор на улице Труда в Пскове.

Фото из группы «Жесть по-Псковски» в соцсети ВКонтакте

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, автомашина, перевозившая гараж, зацепила провода и повалила светофор.

Последствия происшествия были оперативно устранены подрядчиком - ООО «Эгле», сейчас оно не влияет на организацию и безопасность движения по улице Труда.

В течение среды подрядчик полностью восстановит работу светофоров.

Напомним, в связи с проведением работ по замене инженерных сетей в рамках реконструкции Леона Поземского с января по апрель 2020 года участок улицы Леона Поземского в районе церкви Козьмы и Дамиана с Примостья закрыт для движения автотранспорта с осуществлением объезда по участку улицы Труда вокруг церкви.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.