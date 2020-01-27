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В Стругокрасненском районе к уголовной ответственности привлечен житель Калининградской области за мошенничество

Прокуратурой Стругокрасненского района поддержано государственное обвинение по уголовном уделу в отношении жителя Калининградской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной прокуратуре, приговором Стругокрасненского районного суда он признан виновным в совершении преступления - мошенничество.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в мае 2018 года мужчина, используя страницу «ВКонтакте» в сети Интернет, обнаружив запрос потерпевшего о желании приобрести задний бампер автомобиля «Фольксваген Гольф 6» в мобильном приложении WhatsApp вел с ним переговоры о продаже товара.

Впоследствии он, указав на обязательную предоплату, склонил потерпевшего перевести на банковскую карту, зарегистрированную на свою супругу, 6500 рублей, не имея бампера и не намереваясь его продать.

Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев.

Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.