Происшествия

Двое мужчин похитили алкоголь из магазина на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали мужчин, подозреваемых в краже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 28 января около 15 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали двоих псковичей, которые похитили из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.