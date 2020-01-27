Происшествия

В Печорском районе пограничники задержали двух азиатов, пытавшихся незаконно пересечь границу

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами.

В районе населенного пункта Залесье пограничники задержали двух выходцев Юго-Западной Азии в нескольких сотнях метрах от линии государственной границы Российской Федерации, которые целенаправленно двигались в сопредельное государство, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Решением Печорского районного суда правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворению за пределы страны.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.