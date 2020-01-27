Происшествия

Псковскими транспортными полицейскими раскрыта кража 450 кг стружки черного металла

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий Псковскими транспортными полицейскими по подозрению в тайном хищении чужого имущества выявлен местный житель.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, установлено, что 31-летний злоумышленник с целью наживы в дневное время проник на территорию Вагонного ремонтного депо в Пскове. Вооружившись лопатой и мешками, он наполнял их стружкой черного металла, а затем вывозил чужое имущество на специально арендованной машине в пункт приема металлолома. Всего злоумышленнику удалось похитить более 450 кг металла.

Кроме того, полицейские выяснили, что любитель наживы систематически потребляет наркотики.

В настоящее время отделением дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий на причастность злоумышленника к совершению аналогичных противозаконных деяний, а также лиц, способствовавших совершению противозаконных действий подозреваемым.