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В Себежском районе в вентиляционной шахте поезда обнаружены запрещенные сильнодействующие вещества

29.01.2020 17:50|ПсковКомментариев: 0

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в ходе совместного с представителями таможни осмотра пассажирского поезда пресекли попытку ввоза на территорию Российской Федерации сильнодействующих веществ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в одном из вагонов международного поезда «Рига - Москва» в вентиляционной шахте межпотолочного пространства пограничники обнаружили порядка 40 флаконов с медикаментами, которые были обернуты в черный полиэтилен.

В результате проведенной экспертизы установлено, что обнаруженные препараты относятся к сильнодействующим веществам и запрещены к ввозу и свободному обороту на территории России.

На данный момент проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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