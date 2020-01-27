Происшествия

В Себежском районе в вентиляционной шахте поезда обнаружены запрещенные сильнодействующие вещества

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в ходе совместного с представителями таможни осмотра пассажирского поезда пресекли попытку ввоза на территорию Российской Федерации сильнодействующих веществ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в одном из вагонов международного поезда «Рига - Москва» в вентиляционной шахте межпотолочного пространства пограничники обнаружили порядка 40 флаконов с медикаментами, которые были обернуты в черный полиэтилен.

В результате проведенной экспертизы установлено, что обнаруженные препараты относятся к сильнодействующим веществам и запрещены к ввозу и свободному обороту на территории России.

На данный момент проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.