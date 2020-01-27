Происшествия

Двое мужчин погибли в Псковской области из-за курения

В 10.34 29 января сгорел жилой дом в деревне Городище в Невельском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, спасателями обнаружен погибшим хозяин дома 1960 года рождения. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. Спасено 2 хозяйственные постройки.

По такой же причине в 00.26 30 января сгорел дачный дом в СНТ «Яблонька» в Островском районе. При пожаре погиб мужчина 1987 года рождения.

В 23.57 29 января поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Бодренки в Красногородском районе. В сгоревшем доме обнаружен погибшим мужчина 1947 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшего.