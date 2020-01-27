Происшествия

Пскович получил условный срок за кражу бетоносмесителя

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего уроженца Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, мужчина признан виновным в совершении кражи.

В суде установлено, что 3 ноября 2019 года подсудимый от дома 69в по улице Юбилейной украл бетоносмеситель марки «Helmut», стоимостью 12 714 рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, обязав не изменять постоянного места жительства и являться 1 раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.