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50-летнего уроженца Хабаровского края, обвиняемого в сбыте наркотиков, заключили под стражу в Пскове

Прокуратурой города Пскова в судебном заседании поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 50-летнего уроженца Хабаровского края, который обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской прокуратуры, учитывая, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на длительный срок, ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также сам является потребителем наркотических средств, суд пришел к выводу, что обвиняемый склонен к противоправному поведению, и, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также может под тяжестью обвинения скрыться от органов следствия и суда.

По результатам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 13 дней.