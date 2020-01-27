Происшествия

В Псковской области инспекторы Россельхознадзора вернули в Республику Беларусь более 3 тонн молока и кефира

28 января государственными инспекторами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок был запрещён ввоз 3,1 тонны готовой молочной продукции. Молоко и кефир, произведённые ОАО «Здравушка-милк», следовали автомобильным транспортом из города Борисов Республики Беларусь в Великий Новгород в адрес АО «Тандер».

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностные лица Управления выявили нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки продукции, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Несмотря на наличие ветеринарного сертификата Таможенного союза, подтверждающего очистку и дезинфекцию транспорта, транспортное средство, в котором перевозился товар, находилось в неудовлетворительном санитарном состоянии. На полу грузового отсека обнаружено значительное количество жидкости бурого цвета.

Перемещение готовой молочной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Более 3 тонн молока и кефира вернули в Республику Беларусь.