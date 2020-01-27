Две женщины пытались украсть продукты из магазина на Рижском проспекте

В Пскове утверждены проекты планировки и межевания территории микрорайона №15

За строительством школы в Великих Луках можно будет следить в режиме реального времени

Прокуратура обязала Новосокольническую дистанцию пути установить знаки о запрете выхода на железную дорогу

Ученые рассказали о людях с предрасположенностью к раку щитовидки

Тему ремонта дорог обсудили печеряне с кандидатами на выдвижение от «Единой России» в главы района

В 2020 году в школах Псковского региона появятся 43 точки роста и 75 центров цифрового образования