Две женщины пытались украсть продукты из магазина на Рижском проспекте

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданок, которые совершила хищение из магазина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, псковички, находясь в магазине на Рижском проспекте, совершили хищение продуктов питнания.
Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Росгвардейцы задержали подозреваемых и передали их в территориальный отдел полиции.