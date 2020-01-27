Происшествия

Мошенники продолжают похищать деньги с банковских карт жителей Псковской области

В Пскове, Острове, Псковском и Себежском районах неустановленные лица обманным путем похитили деньги у местных жителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, 35-летнему псковичу 29 января на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. И под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств завладел с его банковской карты деньгами в сумме 36 тысяч рублей. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По аналогичной преступной схеме 29 января псковичка, 1974 года рождения, лишилась со своей банковской карты более 55 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. А у пенсионера из областного центра, 1954 года рождения, неустановленный злоумышленник под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с банковской карты завладел деньгами в сумме более 61 тысячи рублей.

Факты такого рода мошеннических проявлений 28 и 29 января зарегистрированы также в городе Острове, Псковском и Себежском районах. Так, 29-летняя жительница деревни Борисовичи Псковского района после звонка мнимого сотрудника банка не досчиталась на своей банковской карте около 68 тысяч рублей. По данному факту ведется проверка.

В этой связи полиция убедительно просит жителей региона проявлять максимальную осторожность в подобных ситуациях и не поддаваться на ухищрения незнакомцев. Тем более, что по словам большинства самих же потерпевших они были хорошо информированы об участившихся случаях дистанционного мошенничества.