Происшествия

Гражданку Украины приговорили к лишению свободы за кражу кошелька с деньгами в Дно

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки Украины.Приговором Дновского районного суда от 22 января она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной прокуратуры, в судебном заседании установлено, что 14 ноября гражданка Украины, находясь в торговом зале магазина торговой сети, похитила из сумки, висевшей на детской коляске, кошелек с деньгами в сумме 10 500 рублей. На период предварительного следствия и рассмотрения дела в суде обвиняемая находилась под стражей.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного производства.

За совершенное преступление приговором Дновского районного суда гражданке Украины назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев 15 дней.

Приговор суда не вступил в законную силу.