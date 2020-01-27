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Полиция задержала женщину, которая угрожала взорвать самолет в аэропорту Домодедово

Полиция задержала женщину, которая угрожала взорвать самолет в аэропорту Домодедово. Сейчас она доставлена в линейный отдел внутренних дел. Ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД, пишет Baza.

Напомним, на борту самолёта авиакомпании S7 одна из пассажирок угрожала взорвать себя. В самолете находились 195 человек. Лайнер буксировали на стоянку. Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров.

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Предварительно, экипаж доложил наземным службам, что одна из пассажирок встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри - бомба. Никаких требований она не предъявила.

По словам информированного источника, угрожавшая взорвать летевший в Москву самолет пассажирка оказалась пьяной.